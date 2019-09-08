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Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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16:23   8 Сентября 2019
Россия

Петербуржцев приглашают на фестиваль гигантских китайских фонарей

Петербуржцев приглашают на фестиваль гигантских китайских фонарей

Жителей Санкт-Петербурга, а также гостей города ожидает увлекательная программа фестиваля гигантских фонарей, который будет проходить в Северной столице до 13 октября. Об этом 8 сентября сообщает Федеральное агентство новостей. 

По информации СМИ, мероприятие проходит на Крестовском острове, который превратился в настоящий восточный уголок. Так, петербуржцы смогут понаблюдать за гигантскими китайскими фонарями. Жители Северной столицы также смогут окунуться в атмосферу Востока, полюбовавшись световыми инсталляциями. 

Также для горожан выступят барабанщики и танцоры. Петербуржцы смогут прогуляться с ростовыми куклами и отведать китайской кухни на фудкорте.

Мероприятие проходит с 2005 года и прошло в 50 странах мира, в том числе США, Канаде, Литве, Нидерландах, Италии, Германии и других. 

В воскресенье, 8 сентября, в Северной столице проходят выборы. Жители Санкт-Петербурга выберут губернатора, а также депутатов местного самоуправления. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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