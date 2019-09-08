Петербуржцев приглашают на фестиваль гигантских китайских фонарей

Жителей Санкт-Петербурга, а также гостей города ожидает увлекательная программа фестиваля гигантских фонарей, который будет проходить в Северной столице до 13 октября. Об этом 8 сентября сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации СМИ, мероприятие проходит на Крестовском острове, который превратился в настоящий восточный уголок. Так, петербуржцы смогут понаблюдать за гигантскими китайскими фонарями. Жители Северной столицы также смогут окунуться в атмосферу Востока, полюбовавшись световыми инсталляциями.

Также для горожан выступят барабанщики и танцоры. Петербуржцы смогут прогуляться с ростовыми куклами и отведать китайской кухни на фудкорте.

Мероприятие проходит с 2005 года и прошло в 50 странах мира, в том числе США, Канаде, Литве, Нидерландах, Италии, Германии и других.

В воскресенье, 8 сентября, в Северной столице проходят выборы. Жители Санкт-Петербурга выберут губернатора, а также депутатов местного самоуправления.