Нарушений в петербургской УИК № 2092 не зафиксировали

Сигнал о вбросе бюллетеней на участке № 2092 поступил от пользователя соцсети, который посчитал, что лежащая в урне пачка весьма подозрительна. Корреспондент «Невских новостей» отправился в муниципальное образование Купчино, чтобы прояснить ситуацию.

УИК № 2092 находится на Будапештской улице, дом 42, корпус шесть. Председатель участковой избирательной комиссии Илья Шокуров констатировал, что факта вброса бюллетеней не зафиксировали. По его словам, сегодня нарушения не обнаружили ни члены комиссии, ни наблюдатели.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.