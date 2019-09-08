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 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

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16:20   8 Сентября 2019
Россия

Нарушений в петербургской УИК № 2092 не зафиксировали

Нарушений в петербургской УИК № 2092 не зафиксировали

Сигнал о вбросе бюллетеней на участке № 2092 поступил от пользователя соцсети, который посчитал, что лежащая в урне пачка весьма подозрительна. Корреспондент «Невских новостей» отправился в муниципальное образование Купчино, чтобы прояснить ситуацию. 

УИК № 2092 находится на Будапештской улице, дом 42, корпус шесть. Председатель участковой избирательной комиссии Илья Шокуров констатировал, что факта вброса бюллетеней не зафиксировали. По его словам, сегодня нарушения не обнаружили ни члены комиссии, ни наблюдатели.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #петербург #общество

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