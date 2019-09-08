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Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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16:24   8 Сентября 2019
Россия

Раскаявшаяся у Каца «карусельщица» оказалась членом «Молодежного Яблока»

Раскаявшаяся у Каца «карусельщица» оказалась членом «Молодежного Яблока»

«Интересную историю» рассказала одному из автор московского  «муниципального Убера» Максиму Кацу девушка, пришедшая в петербургское «Яблоко».  В своем Twitter он назвал эту историю «адом».

Девушка утверждала, что «работу» на выборах ей предложили знакомые. Якобы ей обещали три тысячи рублей, но от денег она отказалась, когда узнала, что нужно делать. По ее словам, требовалось кидать в урны бюллетени с заранее проставленными галочками напротив нужных кандидатов.

Каца не заинтересовали и «знакомые» девушки, предложившие ей работу, что неудивительно: ФАН нашло в группе молодежного «Яблока» фото девушки, которая как один-в-один похожа на несостоявшуюся «карусельщицу».

Раскаявшаяся у Каца «карусельщица» оказалась членом «Молодежного Яблока»

Девушка покаялась Кацу, который не смог довести многих кандидатов от «Яблока» в мундепы до выборов из-за ошибок юристов. Видео с раскаявшейся карусельщицей появилось в день, когда агитация запрещена, отмечает издание.

Провокации на петербургских выборах недовольные планировали заранее. Накануне, в день тишины из петербургского штаба блогера Алексея Навального, начальником которого является Ольга Гусева, следователи изъяли поддельные бюллетени.  В день выборов следы активиста Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, нашли в погоне за бюллетенями в Купчино. Экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров во время избирательной кампании занимался агитацией против, как депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #яблоко #кац

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