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18:21   8 Сентября 2019
Россия

Первый замглавы МВД РФ рассказал о снижении на треть числа преступлений в день выборов

Первый замглавы МВД РФ рассказал о снижении на треть числа преступлений в день выборов

МВД России зарегистрировало 315 сообщений о нарушениях на избирательных участках по всей стране. Об этом сообщил в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Он подчеркнул, что это данные на 17 часов по московскому времени, они носят предварительный характер.

  «С момента начала голосования поступило 315 сообщений о происшествиях. Они все зарегистрированы. Две трети из них не относятся к компетенции МВД. Одна треть из этих сообщений по предварительной проверке не подтвердились. Из тех правонарушений, которые мы зарегистрировали, я с учетом опыта могу сказать, что они не повлияют на результаты выборов на этих участках. Но до закрытия всех участков,  моя информация носит предварительный характер»,  —  сказал Горовой.

Всего по стране  — 49 тысяч избирательных участков. Безопасность на них обеспечивают 131 тысяча правоохранителей. Количество преступлений, как добавил Горовой, в день выборов снизилось почти на треть. 

Почти на треть снизилось количество преступлений в день единого голосования, это тоже горовой

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #цик #общество #мвд рф

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