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16:10   8 Сентября 2019
Россия

Навальный нарушил запрет на агитацию в день выборов

Навальный нарушил запрет на агитацию в день выборов

Блогер Алексей Навальный пришел на избирательный участок, проигнорировал кабинку для голосования и поставил галочку напротив выбранной фамилии прямо под камерами. В Instagram он отметил, что проголосовал в Марьине.

«Даже в кабинку заходить не стал: все просто, кандидат «Умного голосования»», — добавил Навальный и упомянул фамилию политика, за которого отдал голос.

Закон не запрещает поставить метку в бюллетене, что называется, на ходу. Однако демонстративно голосовать за кандидата запрещено, так как является недопустимой в день выборов агитацией. Согласно статье 49 об агитационном периоде, агитация прекращается за сутки до дня голосования. 

Между тем, фотографии с избирательного участка распространились в интернете, а на них отчетливо видно, за кого из списка порекомендовал проголосовать Навальный.

Провокации соратники блогера планировали и на выборах в Петербурге. В местном штабе Навального, начальником которого является Ольга Гусева, изъяли поддельные бюллетени. Кроме сторонников Навального провокаторы нашлись и среди местных. Следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, обнаружились в погоне за бюллетенями в Купчино.

Также агитацией против кандидатов, не участвуя в избирательной кампании, занимались депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский, а также экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #навальный #мосгордума

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