Единый день голосования проходит в Петербурге в воскресенье, 8 сентября. В сети появляются различные вбросы и фейки о якобы нарушениях.

Ранее один из кандидатов в депутаты Василеостровского района Владимир Федин сообщил, что избирателей на участках подкупают. Журналист «Невских новостей» пообщался с кандидатом по округу «Морской» от ЛДПР Анной Замараевой, которая опровергла информацию о нарушениях.

Представители партии приехали, в частности, в УИК №№ 153, 154. На участках обнаружили только социологов, о которых сообщалось ранее. Отмечается, что людей, которые опрашивали избирателей на участках, у них все есть нужные документы.

«Мы проследили за ними, и действительно они спрашивают, только когда избиратели выходят из участков, за кого они проголосовали», — рассказала Замараева.

Корреспондент издания выяснил, что на участках Васильевского острова работают аккредитованные социологи компании Teem info. Они сообщили, что к ним подходили некие люди и представлялись депутатами, а после начинали угрожать.

Провокации на петербургских выборах планировались заранее. В день тишины в местном штабе блогера Алексея Навального, начальником которого является Ольга Гусева, следователи нашли фейковые бюллетени. В день выборов следы активиста Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, нашли в погоне за бюллетенями в Купчино.

Также агитацией против кандидатов отличались депутат ЗакСа Максим Резник, устраивавший провокации на Первомае, депутат ЗакСа Борис Вишневский, не сумевший пройти мунфильтр на выборах, и экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Единый день голосования проходит в Петербурге 8 сентября. Жители города выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Работают 1944 избирательных участка, 46 из них — на вокзалах, в аэропорту, СИЗО и больницах.