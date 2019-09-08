Пользователи соцсетей в воскресенье, 8 сентября, распространили информацию, что в петербургскую ТИК №3 в Кировском районе якобы массово подвозят избирателей. «Невские новости» опровергли это. По информации издания, в территориальной избирательной комиссии голосование вообще не проводят.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.