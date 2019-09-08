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 Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было

Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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15:57   8 Сентября 2019
Россия

Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было

Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было

Пользователи соцсетей в воскресенье, 8 сентября, распространили информацию, что в петербургскую ТИК №3 в Кировском районе якобы массово подвозят избирателей. «Невские новости» опровергли это. По информации издания, в территориальной избирательной комиссии голосование вообще не проводят.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/

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Автор: Олег Королев
#выборы #петербург #общество #избиратели

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