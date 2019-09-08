Боярский-младший проголосовал на выборах главы Петербурга в Москве

Депутат Госдумы Сергей Боярский проголосовал на выборах губернатора Петербурга. Он выполнил гражданский долг по открепительному удостоверению в Москве, где находится по работе. Об этом парламентарий сообщил в своем Intagram в воскресенье, 8 сентября.

Боярский-младший также призвал жителей Северной столицы последовать его примеру и проголосовать. Он отметил, что сделал выбор на специальном цифровом участке

«Сделайте свой выбор и вы!» — призвал на видео депутат.

Единый день голосования проходит в Петербурге 8 сентября. Жители города выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Работают 1944 избирательных участка, 46 из них — на вокзалах, в аэропорту, СИЗО и больницах.