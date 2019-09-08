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15:58   8 Сентября 2019
Россия

Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

Телеграм-канал «Протестный Петербург» опубликовал видео с «вбросом» бюллетеней в избирательную урну, выдав запись за нарушение избирательного процесса на выборах губернатора в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Как выяснили «Невские Новости», видеозапись, опубликованная «анонимным наблюдателем», оказалась очередным фейком и была снята вовсе не на сегодняшних выборах в Северной столице, как утверждают ресурсы «оппозиции».

Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

Запись сделана тремя годами ранее в Дагестане. Схема с «вбросом» реализовывалась в школе №1 города Каспийска, на участке №0643.

 

Ранее стало известно о попытках дискредитировать выбора на участке № 1047 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В Сети появилось видео с вбросом бюллетеней якобы от 8 сентября 2019 года, но оказалось, что авторы просто поменяли дату на видеозаписи, снятой в марте прошлого года в Армавире.

Помимо поддельных видеозаписей распространяется и фейковая информация о сотрудниках избиркомов. Так в группе ВКонтакте «Наблюдатели Петербурга за честные выборы» сообщалось о якобы сбежавшей с избирательного участка председателе, но журналисты застали женщину на месте во время работы в УИК 1482.

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Автор: Тимофей Булочкин
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