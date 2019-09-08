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Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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15:45   8 Сентября 2019
Россия

Более 75% избирателей проголосовали на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму

Более 75% избирателей проголосовали на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму

Явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму на 15:00 превысила 75%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко.

По словам Костырко, в онлайн-голосовании поучаствовали 8475 человек из 11228 зарегистрированных. 

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, проходит ежегодный Единый день голосования. В Москве на 45 мест в столичный парламент претендуют 225 человек. 

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Автор: Олег Королев
#выборы #мосгордума

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