Более 75% избирателей проголосовали на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму

Явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму на 15:00 превысила 75%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко.

По словам Костырко, в онлайн-голосовании поучаствовали 8475 человек из 11228 зарегистрированных.

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, проходит ежегодный Единый день голосования. В Москве на 45 мест в столичный парламент претендуют 225 человек.