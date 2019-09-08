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15:42   8 Сентября 2019
Россия

Петербургские байкеры поучаствовали в выборах

Петербургские байкеры поучаствовали в выборах

Петербургские байкеры в воскресенье, 8 сентября, выразили гражданскую позицию в «Невской ратуше», где находятся УИК №2248 и №2244. По их словам, новому губернатору необходимо развивать в Петербурге транспортную и социальную инфраструктуру.

«Мне нравится то, что мы опять нашли повод и собрались», —  сказал президент петербургской мотоассоциации Григорий Путинцев.

По его словам, байкеры выразили единство и позицию, потому что каждый раз, когда человек говорит, что ему что-то не нравится в Петербурге после странно слышать, что он не голосовал. 

«Проголосуй за ту власть, которая тебя устраивает, и требуй», — резюмировал Григорий Путинцев.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #петербург #байкеры

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