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15:34   8 Сентября 2019
Россия

Индия заплатила аванс за С-400

Индия заплатила аванс за С-400

Поставки Индии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 осуществят в течение 18-19 месяцев, в строгом соответствии с графиком. По словам вице-премьера Юрия Борисова, контракт уже проавансирован.  

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 8 сентября. Ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщал, что РФ надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года. В таком случае поставки могут начаться уже в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

В конце августа в пресс-службе ФСВТС рассказали, что стороны урегулировали вопрос с авансом.

В начале 2018 года РФ и Индия заключили контракт на поставку С-400. Пять полков новейших ЗРК обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#с-400

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