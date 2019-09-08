Появилось разоблачение фейка со вбросом на УИК №1047

Запечатленная на видео обстановка, где якобы изображен вброс на участке №1047, не совпадает с реальной. В этом в воскресенье убедился корреспондент «Невских новостей».

По информации СМИ, ранее появилось видео, на котором изображен вброс бюллетеней на избирательном участке №1047. Однако выяснилось, что для съемки было задействовано совсем другое помещение. Корреспондент приехал по адресу улица Ржевская, дом 18, где находится здание поликлинического отделения №11. Участок на самом деле выглядит так.

Корреспондент спросил члена избирательной комиссии участка №1047. По ее словам, на подведомственном ей участке не было замечено никаких нарушений. Видеозапись оказалась очередным фейком.

Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин также подтвердил, что видео, на котором изображен вброс бюллетеней на участке 1808, оказалось фейком.

Провокаторы заранее готовились к выборам. Сыщики в день тишины нашли в местном штабе Алексея Навального, который возглавляет Ольга Гусева, поддельные бюллетени. Кроме этого, к погоне за бюллетенями в Купчино может быть причастен местный активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански, который помогал структурам олигарха Михаила Ходорковского.

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Сегодня Единый день голосования. Жители Петербурга выбирают градоначальника. Горожане могут отдать свои голоса не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.