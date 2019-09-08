Видео годичной давности выдали за «доказательство вброса» на выборах в Петербурге

Очернить губернаторские выборы в Санкт-Петербурге попытались с помощью видео с заснятым «вбросом» бюллетеней годовой давности. Об этом сообщают «Невские Новости».

На этот раз сторонники «оппозиции» предприняли попытку дискредитировать участок № 1047 муниципального округа Ржевка Красногвардейского района.

Оказалось, сюжет снят годом ранее и совсем в другом месте — в марте 2018 года запись сделали в Армавире, на УИК № 448 по улице Островского. На видеозаписи «перебита» дата съемки.

Ранее сообщалось о ряде провокаций, приготовленных к единому дню голосования. Так в Санкт-Петербурге местный штаб Алексея Навального во главе с Ольгой Гусевой приготовил поддельные бюллетени, найденные полицейскими за день до голосования. В Общественной палате РФ заявили о большом количестве фейков, связанных с выборами — особенно отличилась организация «Голос», распространяющая недостоверную информацию.

Заподозрен в намеренной провокации с «погоней» за бюллетенями и активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Агитировали против кандидатов и парламентарии ЗакСа Максим Резник с Борисом Вишневским, а также глава нежелательной в РФ «Открытой России» Андрей Пивоваров.