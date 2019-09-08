Член избиркома на УИК № 53 опроверг фейк о подвозе избирателей

Представитель избиркома на участке в Адмиралтейском районе Петербурга подтвердил, что видео, на котором якобы белый микроавтобус подвозит целую группу избирателей — фейк. Об этом сообщает корреспондент «Невских Новостей» в воскресенье, 8 сентября.

Ранее в Telegram-каналах активно распространялось короткое видео, на котором активист подбегает к белому микроавтобусу, в котором по его мнению находятся избиратели для участия в «карусели». Молодой человек, вышедший из машины, закрывает камеру рукой. В сети писали, что у аквтивиста потом отобрали телефон. Однако есть полная версия видео, где якобы «подвоз» к УИК № 53 оказался хором пенсионерок.

Представитель избкома на участке подтвердил журналисту, что видео фальшивое, хотя бы потому, что на нем запечатлен совершенно другой забор.

«Там видно, что забор не наш, не нашего участка. А у нас 53», — рассказал молодой человек.

Голосование проходит в штатном режиме без нарушений, что могут подтвердить наблюдатели.

Единый день голосования проходит в Петербурге 8 сентября. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. По данным на 12:00 мск, явка избирателей на выборах главы города составила 6,61%.