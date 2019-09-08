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15:15   8 Сентября 2019
Россия

Россияне отправили более двух тысяч обращений в ЦИК по организации выборов

Россияне отправили более двух тысяч обращений в ЦИК по организации выборов

Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что в информационно-справочный центр ЦИК РФ поступило более двух тысяч обращений по поводу организации выборов. Об этом 8 сентября информирует РИА Новости. 

«До 00.00 текущего дня мы в этом сезоне получили достаточно хорошее количество обращений — 2202, в прошлом году без учета выборов президента — 1353», — цитирует РИА Новости слова Гришиной.

Секретарь подчеркнула, что больше всего в этом году люди задают вопросов на тему регистрации кандидатов. 

Сегодня, в воскресенье, в 85 регионах России проходят выборы разного уровня. В столице были открыты более 3600 участков, из них 162 открыли в больницах и СИЗО. Также в 2019 года на выборах проходит эксперимент по проведению электронного голосования, в котором участвуют три избирательных участка Москвы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #политика #общество #2019 год

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