Явка на электронных участках на выборах в МГД приблизилась к 60 процентам

Глава электронного штаба Илья Массух в воскресенье, 8 сентября, сообщил, что явка на электронных участках на выборах в Московскую городскую думу к 14.00 по столичному времени составила около 60 процентов.

Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа столицы, где на выборах пройдет электронное голосование. Первый округ Зеленоград, десятый Cеверное Лианозово – Бибирево и 30-й Чертаново Центральное — Чертаново Южное. Всего на онлайн-голосование в перечисленных районах записались 11228 избирателей.