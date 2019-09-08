Явка на электронных участках на выборах в МГД приблизилась к 60 процентам
Глава электронного штаба Илья Массух в воскресенье, 8 сентября, сообщил, что явка на электронных участках на выборах в Московскую городскую думу к 14.00 по столичному времени составила около 60 процентов.
Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа столицы, где на выборах пройдет электронное голосование. Первый округ Зеленоград, десятый Cеверное Лианозово – Бибирево и 30-й Чертаново Центральное — Чертаново Южное. Всего на онлайн-голосование в перечисленных районах записались 11228 избирателей.
#едг2019 Элла Памфилова, прямое включение с цифрового избирательного участка: На этом участке проголосовало 40 человек из 180 зарегистрированных избирателей— ЦИК России (@CIKRussia) 8 сентября 2019 г.