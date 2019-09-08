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15:01   8 Сентября 2019
Россия

Явка на электронных участках на выборах в МГД приблизилась к 60 процентам

Явка на электронных участках на выборах в МГД приблизилась к 60 процентам

Глава электронного штаба Илья Массух в воскресенье, 8 сентября, сообщил, что явка на электронных участках на выборах в Московскую городскую думу к 14.00 по столичному времени составила около 60 процентов.

Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа столицы, где на выборах пройдет электронное голосование. Первый округ Зеленоград, десятый Cеверное Лианозово – Бибирево и 30-й Чертаново Центральное — Чертаново Южное. Всего на онлайн-голосование в перечисленных районах записались 11228 избирателей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #выборы #явка #мосгордума

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