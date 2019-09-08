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14:56   8 Сентября 2019
Россия

«Нарушение тайны голосования» опровергли в УИК №932 Петербурга

«Нарушение тайны голосования» опровергли в УИК №932 Петербурга

Единый день голосования проходит в Петербурге в воскресенье, 8 сентября. Он сопровождается фейками о якобы несоблюдении правил на выборах. «Невские новости» опровергли данные о «нарушении тайны голосования» на одном из участков.

Ранее в соцсетях появилась информация, якобы на участке УИК 932 нарушена тайна голосования. Избирателей будто бы просят заполнять бюллетени не в специальных кабинках, а прямо на столах под камерами с небольшими «книжечками», которые закрывают их от других.

Председатель УИК 932 заверила, что тайна ни в коем случае не нарушается и в кабинки могут проходить все желающие. По ее словам, некоторым тяжело стоять, и они садятся за оборудованные столы. По ее словам, камеры были направлены на столы, но наблюдатели это выяснили и мебель быстро переставили.

«Нарушение тайны голосования» опровергли в УИК №932 Петербурга

Наблюдатели также рассказали корреспонденту, что все проходит по закону и никаких нарушений они не зафиксировали.

Петербуржцы 8 сентября выбирают губернатора и муниципальных депутатов. По данным на 12:00 мск, явка избирателей на выборах главы города составила 6,61%.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #фейки

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