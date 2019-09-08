Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

 Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было

Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

 Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было

Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
15:03   8 Сентября 2019
Россия

Фейки «Голоса» в единый день голосования разоблачили в ОП РФ

Фейки «Голоса» в единый день голосования разоблачили в ОП РФ

Рабочая группа Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан обнаружила большое количество фейков о псевдонарушениях, опубликованных организацией «Голос» в единый день голосования. Об этом сообщается на официальном сайте ОП РФ.

Заместитель руководителя рабочей группы ОП Максим Григорьев сообщил, что на карте движения «Голос» обнаружили фейковые новости о нарушениях на избирательных участках. Так, ресурс сообщил, что на Сахалине нет видеотрансляции на участках, но на самом деле съемка велась и транслировалась в ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ.

Еще один фейк связан с задержанием координатора «Голоса» Владимира Егорова после дебоша, устроенного им в одном из избирательных участков в Москве. Организация же сообщала, будто бы Егоров задержан из-за своей работы в качестве наблюдателя: на самом деле он пытался прорваться на избирательный участок, не предъявляя охраннику документы.

Фейки «Голоса» в единый день голосования разоблачили в ОП РФ

Григорьев также обратил внимание на сдерживание «Голосом» потока сообщений о нарушениях с использованием административного ресурса в Хабаровском крае: карта ресурса либо стирает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, либо пишет, что не будет принимать такие сообщения.

«И вот такая ситуация, когда фактически «Голос» сдерживает поток сообщений, проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, конечно, смотрится очень странно», — заключил Григорьев.

Фейки «Голоса» в единый день голосования разоблачили в ОП РФ

 Ранее глава Центра политического анализа Павел Данилин предупредил, что «Голосу» нельзя доверять из-за ангажированности ресурса с «оппозиционными» структурами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #выборы #политика #новости #общество #голос #оп рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...