Фейки «Голоса» в единый день голосования разоблачили в ОП РФ

Рабочая группа Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан обнаружила большое количество фейков о псевдонарушениях, опубликованных организацией «Голос» в единый день голосования. Об этом сообщается на официальном сайте ОП РФ.

Заместитель руководителя рабочей группы ОП Максим Григорьев сообщил, что на карте движения «Голос» обнаружили фейковые новости о нарушениях на избирательных участках. Так, ресурс сообщил, что на Сахалине нет видеотрансляции на участках, но на самом деле съемка велась и транслировалась в ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ.

Еще один фейк связан с задержанием координатора «Голоса» Владимира Егорова после дебоша, устроенного им в одном из избирательных участков в Москве. Организация же сообщала, будто бы Егоров задержан из-за своей работы в качестве наблюдателя: на самом деле он пытался прорваться на избирательный участок, не предъявляя охраннику документы.

Григорьев также обратил внимание на сдерживание «Голосом» потока сообщений о нарушениях с использованием административного ресурса в Хабаровском крае: карта ресурса либо стирает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, либо пишет, что не будет принимать такие сообщения.

«И вот такая ситуация, когда фактически «Голос» сдерживает поток сообщений, проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР, конечно, смотрится очень странно», — заключил Григорьев.

Ранее глава Центра политического анализа Павел Данилин предупредил, что «Голосу» нельзя доверять из-за ангажированности ресурса с «оппозиционными» структурами.