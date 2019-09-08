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14:50   8 Сентября 2019
Россия

Видео со вбросом на УИК № 1808 оказалось фейком трехлетней давности

Видео со вбросом на УИК № 1808 оказалось фейком трехлетней давности

Видео, на котором изображен вброс бюллетеней на участке 1808, оказалось фейком. Информацию об этом подтвердил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. 

В воскресенье Кузьмин прокомментировал «Невским новостям» ситуацию с вбросом бюллетеней на участке 1808, запечатленном на видеозаписи. Член комиссии констатировал, что видео фейковое, и ему уже три года. 

По его словам, «вброс» был снят еще в 2016 году в Нижнем Новгороде. Также он подчеркнул, что ему стало известно о других подобных моментах, когда провокаторы неоднократно пытались дискредитировать выборы, которые проходили ранее и даже не в Санкт-Петербурге. 

«Это откровенные фейки», — резюмировал член избиркома. 

Сегодня Единый день голосования. Жители Петербурга выбирают градоначальника. Горожане могут отдать свои голоса не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #политика #общество #вброс #фейк

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