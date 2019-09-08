Временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области, самовыдвиженец Валерий Лимаренко уверенно лидирует на губернаторских выборах после подсчета 18,72% голосов.

По данным информационного центра ЦИК, Лимаренко набирает 70,38% голосов. Второе место делят Алексей Корниенко (КПРФ) и Дмитрий Флеер (ЛДПР). Они набирают по 12,19% и 12,11% соответственно.

Кандидат от «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин пока получает 3,55%, Дмитрий Кочергин (партия КПСС) — 1,45%.

Единый день голосования проходит в России в воскресенье, 8 сентября. Избирательные кампании разного уровня проходят в 85 субъектах РФ. Всего в выборах будут участвовать около 56 миллионов россиян.