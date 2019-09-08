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14:46   8 Сентября 2019
Россия

Депутат ГД призвал «оппозицию» не нагнетать в связи организованным голосованием военных

Депутат ГД призвал «оппозицию» не нагнетать в связи организованным голосованием военных

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в комментарии ФАН объяснил, что представители «оппозиции» и либеральные СМИ нагнетают обстановку на ровном месте. Ранее оппозицию возмутило, что в воскресенье, 8 сентября, одни военные организованно пришли на петербургские избирательные участки, а другие пришли не в военной форме.

«У военнослужащих есть точно такое же право голосовать на выборах, как и у других совершеннолетних граждан РФ, и никто его в нашей стране не ущемляет», — напомнил Швыткин.

По его словам, командиры не стояли возле урн для голосования и не требовали показать, поставили ли галочку напротив определенной фамилии. Принципы демократии не нарушали — военные голосовали так, как посчитали нужным.

«А то, что они приходят строем на участки, так это никак не регламентировано законом», — добавил депутат ГД.

Юрий Швыткин объяснил, что тот факт, что одни военные являются на избирательные участки в форме, а другие переодеты в гражданскую одежду, говорит лишь о том, что сегодня — выходной день, и у курсантов свободный выход или увольнение, поэтому не нужно нагнетать обстановку.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #петербург #военные

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