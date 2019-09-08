Политолог предупредил, что «Голосу» нельзя доверять в ходе текущих выборов

Директор Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что движению «Голос» нельзя доверять — организация ангажирована со структурами «оппозиции» и удивительным образом фиксирует нарушения лишь в Москве, а не в других регионах, где проводятся избирательные мероприятия в воскресный день голосования 8 сентября.

Об этом политолог сообщил в интервью с изданием «ФедералПресс», заявив, что на прошлых выборах ничего подобного не было, потому что покровители «Голоса» не были заинтересованы в выборах в Мосгордуму.

«Доверять «Голосу» нельзя. Во-первых, это ангажированная организация и ангажированность ее понятна. Во-вторых, даже если мы учитываем сообщения о нарушениях, которые поступают, то нельзя не обратить внимание, что львиная доля нарушений, зафиксированных сторонниками «Голоса», приходится на Москву, где проживают эти вот кандидаты, которые ходят и сами и пишут все жалобы», — сообщил Данилин.

Политолог отметил, что в целом по России в день голосования зафиксировано намного меньше жалоб, чем по столичным выборам в Мосгордуму. После зафиксированных серьезных нарушений в Хабаровском крае, где наблюдатели сообщали об использовании административного ресурса и «подвозе» избирателей, с сайта «Голоса» была удалена вся информация об инцидентах. Ресурс сконцентрировал активность именно вокруг московских выборов, на которые ранее не зарегистрировали кандидатами соратников блогера Алексея Навального.

Ранее координатор «Голоса» Владимир Егоров был задержан правоохранительными органами после дебоша в столичной избирательной комиссии «Дорогомилово», где он устроил скандал, пытался атаковать одного из членов избиркома и устроил потасовку с охраной. Двумя годами ранее Егоров в день выборов муниципальных депутатов укусил члена избирательной комиссии.