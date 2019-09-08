Участники движения правозащитной организации «Голос» удалило со своего сайта множество сообщений, которые были размещены наблюдателями на завершившихся выборах в Хабаровском крае. Об этом стало известно 8 сентября.

Модераторы удалили десятки жалоб по поводу нарушений в УИКах региона из проекта «Карта нарушений на выборах», сообщает в воскресенье региональный портал «Prokhab».

Отмечается, еще с утра с сайта начали пропадать данные. Известно, что авторам сообщали об удалении информации, аргументируя это тем, что она «не соответствует правилам публикации». После 12:00 счет «несоответствующих публикаций» пошел на десятки, пишет СМИ.

В воскресенье в Единый день голосования на избирательных участках в Хабаровском крае обнаружили сотни нарушений. Кроме этого, в самом Хабаровске был пойман за руку вбрасыватель бюллетеней.

Сегодня, 8 сентября, по всей стране проходят выборы. Во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти регионах пройдут выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 городах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры.