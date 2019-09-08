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Ролик с «подвозом» на выборах в Петербурге оказался обрезанным видео с хором пенсионерок

Ролик с «подвозом» на выборах в Петербурге оказался обрезанным видео с хором пенсионерок
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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14:14   8 Сентября 2019
Россия

Ролик с «подвозом» на выборах в Петербурге оказался обрезанным видео с хором пенсионерок

Ролик с «подвозом» на выборах в Петербурге оказался обрезанным видео с хором пенсионерок

Единый день голосования проходит в Петербурге в воскресенье, 8 сентября. Он сопровождается большим количеством фейков о якобы нарушениях на выборах. В сети появилось очередное «доказательство» проводимых на избирательном участке каруселей. 

На видео запечатлен микроавтобус, голос за кадром говорит о якобы «подвозе» избирателей. Видео обрывается на 17-й секунде, когда молодой человек, вышедший из авто, закрывает камеру рукой.

Авторы постов в Telegram пишут, что таким образом специально привозят пенсионерок на УИК № 53, чтобы устроить «карусели» на выборах, а телефон у автора видео вырвали чуть ли не силой. На деле оказалось, что вместо подставных избирателей в транспорте сидели участницы хора.

Видео оказалось длиннее. Пенсионерки в автомобиле спели автору ролика заводную песню про курорты Краснодарского края.

На избирательный участок № 53 отправился корреспондент «Невских новостей». Никаких нарушений он не нашел, как и подозрительной активности избирателей. Припаркованных белых микроавтобусов на месте нет, да и сам подъезд к УИК выглядит по-другому.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. По данным на 12:00 мск, явка избирателей на выборах главы города составила 6,61%.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург

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