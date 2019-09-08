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14:10   8 Сентября 2019
Россия

Пропавший в августе Ми-2 сгорел на Таймыре

Пропавший в августе Ми-2 сгорел на Таймыре

Представитель красноярского МЧС в воскресенье, 8 сентября, сообщил, что спасители обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, который пропал в августе 2019 года. По его словам, незарегистрированный Ми-2, на борту которого находились три человека  — собственник, его знакомые и пилот, 11 августа 2019 года вылетели из поселка Коротчаево в Дудинку​​​.

Ожидалось, что 12 августа вертолет прилетит в пункт назначения. Однако перелет не согласовали установленным порядком с органами воздушного транспорта, поэтому точный маршрут полета никто не знал. В субботу, 7 сентября, местный житель сообщил в ЕДДС Таймырского муниципального района, что в 47 километрах юго-западнее города Дудинка обнаружили обгоревший вертолет.

В воскресенье, 8 сентября, к шести утра по московскому времени к месту случившегося прибыл вертолет РКПСЦ со следственно оперативной группой. Факт крушения вертолета Ми-2 с последующим возгоранием подтвердили. По информации МЧС, следователи устанавливают все обстоятельства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #общество #ми-2 #таймыр

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