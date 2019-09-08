Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма

Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

«Указом президента Павел Каранда утвержден в занимаемой должности — должности министра», — передает агентство слова представителя пресс-службы.

Ранее генерал-лейтенант Олег Торубаров вышел на пенсию. В июле этого года Каранду назначили временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Крыма.

Новому министру 55 лет. Каранда начал службу в органах внутренних дел в возрасте 21 года. Отмечается, что он работал в уголовном розыске, а также в управлении по борьбе с организованной преступностью в Мурманской области. Шесть лет назад он занял должность начальника полиции по Вологодской области. В 2016 году он занял пост замминстра — начальника полиции Крыма.