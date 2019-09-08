Избирком Петербурга заявил о большом числе фейков про нарушения на выборах

Единый день голосования проходит в Петербурге в воскресенье, 8 сентября. Избирком подвел промежуточные итоги и отметил большое количество фейковой информации.

По словам члена избиркома с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, в Петербурге зафиксировано большое число фейков о якобы нарушениях на избирательных участках. Он также подчеркнул, что голосование хорошо и спокойно проходит, в том числе, и на экстерриториальных участках.

От горожан поступает очень много благодарностей за то, что им не пришлось возвращаться в Петербург. Голосование на участках вне города проходит без нарушений.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

По данным на 12:00 мск явка избирателей на выборах глав города составила 6,61%.