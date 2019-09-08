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Ролик с «подвозом» на выборах в Петербурге оказался обрезанным видео с хором пенсионерок

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Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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13:54   8 Сентября 2019
Россия

Избирком Петербурга заявил о большом числе фейков про нарушения на выборах

Избирком Петербурга заявил о большом числе фейков про нарушения на выборах

Единый день голосования проходит в Петербурге в воскресенье, 8 сентября. Избирком подвел промежуточные итоги и отметил большое количество фейковой информации.

По словам члена избиркома с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, в Петербурге зафиксировано большое число фейков о якобы нарушениях на избирательных участках. Он также подчеркнул, что голосование хорошо и спокойно проходит, в том числе, и на экстерриториальных участках.

От горожан поступает очень много благодарностей за то, что им не пришлось возвращаться в Петербург. Голосование на участках вне города проходит без нарушений.

Избирком Петербурга заявил о большом числе фейков про нарушения на выборах

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/

По данным на 12:00 мск явка избирателей на выборах глав города  составила 6,61%.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #фейки

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