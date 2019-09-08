Явка на выборах губернатора Петербурга приблизилась к семи процентам

Член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что явка избирателей на выборах губернатора Северной столицы на 12.00 по московскому времени составила 6,61 процента. По его словам, количество избирателей, которые поучаствовали в выборах главы Петербурга, составило 249 тысяч 830 человек.

«Процент избирателей, которые поучаствовали в выборах от общего числа, 6,61 процента», — добавил Юрий Кузьмин.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

На пост петербургского губернатора претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).