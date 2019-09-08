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Ролик с «подвозом» на выборах в Петербурге оказался обрезанным видео с хором пенсионерок

Ролик с «подвозом» на выборах в Петербурге оказался обрезанным видео с хором пенсионерок
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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13:49   8 Сентября 2019
Россия

Депутаты в Ингушетии проголосовали за действующего врио главы республики

Депутаты в Ингушетии проголосовали за действующего врио главы республики

Махмуд-Али Калиматов избран депутатами народного собрания Ингушетии главой республики, до этого он временно исполнял обязанности руководителя после отставки Юнус-Бек Евкурова в конце июня.

Голосование проводится среди депутатов тайно: они выбирают из кандидатов, ранее внесенных для рассмотрения президентом РФ. В этот раз были вынесены трое кандидатов  — помимо Калиматова, участвовали депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов, сообщает телеканал «Царьград».

Депутаты в Ингушетии проголосовали за действующего врио главы республики

Напомним, в воскресенье 8 сентября проходит день голосования. Выборы разного уровня проводятся в 85 регионах РФ, в том числе избираются депутаты Мосгордумы в Москве и губернатор с муниципальными депутатами в Санкт-Петербурге. На выборах в Москве, в которых участвуют 225 кандидатов от КПРФ, «Яблока», «Справедливой России», ЛДПР, «Партии Роста», «Зеленых», «Гражданской силы» и около 60 самовыдвиженцев, проголосовали президент РФ Владимир Путин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Автор: Тимофей Булочкин
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