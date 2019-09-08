Явка на электронных участках на выборах в МГД составила около 50% к 13:00

Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы составила около 50%. Таковы на 13.00, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в воскресенье, 8 сентября.

«На 13.00 5376 избирателей приняли участие в выборах, это почти 50% записавшихся на дистанционное электронное голосование», — рассказал он.

Мосгоризбирком утвердил три округа, где на выборах пройдет электронное голосование: первый (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово — Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное — Чертаново Южное). Всего на электронное голосование в этих районах записались 11228 избирателей.

Выборы в Мосгордуму проходят в единый день голосования — 8 сентября. Кандидатуры в депутаты выдвинули 225 человек. По всей Москве всего открылось 3 602 участков, 162 из них — в больницах и следственных изоляторах.

Также в столице работает 30 цифровых избирательных участков, где лица из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.