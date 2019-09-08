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13:37   8 Сентября 2019
Россия

Семейный праздник «Яблочный полдень» проходит в Царском селе

Семейный праздник «Яблочный полдень» проходит в Царском селе

Музей-заповедник «Царское село» приглашает петербуржцев на семейный праздник «Яблочный полдень». Об этом 8 сентября сообщает ФАН. 

По информации СМИ, для посетителей будет открыт комплекс «Верхние теплицы» в Александровском парке. Отмечается, что праздничная тема мероприятия обозначена как «Рыцари и принцессы». Организаторы пригласили для выступления на площадке театральные группы и джазовых музыкантов, а для гостей подготовили специальные мастер-классы, где предлагается создать предметы средневекового быта. 

Кроме этого, петербуржцы смогут увидеть, как когда-то танцевали при королевском дворе, а также узнают, что нужно делать для ухода за фруктовыми деревьями. 

Царское село находится в городе Пушкин и считается одной из самых известных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Сегодня Единый день голосования. Петербуржцы выбирают губернатора. Жители Северной столицы могут отдать свои голоса не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #политика #общество

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