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13:28   8 Сентября 2019
Россия

Руководитель «За чистые выборы» объяснила процесс подготовки наблюдателей

Руководитель «За чистые выборы» объяснила процесс подготовки наблюдателей

Руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «За чистые выборы» Анна Булгакова объяснила процесс подготовки наблюдателей на петербургских избирательных участках. По ее словам, все возникающие вопросы решали оперативно и на месте, поэтому работа проходит в штатном режиме без проблем.

«В шесть часов по московскому времени у нас стартовала работа ситуационного центра корпуса», — продолжила Булгакова.

Состоялась планерка общественных наблюдателей с мобильными бригадами, которые после направились на избирательные участки. Ситуационный центр корпуса «За чистые выборы» подготовил и обучил более 500 наблюдателей. 

«В данный момент все наблюдатели находятся на местах и работают»,  — добавила Булгакова.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #выборы #петербург #общество

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