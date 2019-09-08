Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко проголосовала на выборах губернатора и муниципальных выборах Санкт-Петербурга.

Она пришла на избирательный участок №2237 на Таврической улице в центре Северной столицы. Отдать голос за своего кандидата она приехала после другого мероприятиях. Сегодня Матвиенко участвовала в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.

В воскресенье в Петербурге проходит ежегодный день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.