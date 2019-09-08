Член СПЧ Поляков назвал выборы в Петербурге близкими к идеальным

Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал близкими к идеальным выборы в Петербурге.

«Из ряда вон выходящего ничего нет. Процесс идет в штатном режиме. Конкуренция есть. На разных участках по-разному. Особенно на муниципальных выборах. <…> Что касается выборов губернаторов, то так сложилось, что осталась только тройка. По мне этого вполне достаточно, и конкуренция та же. Даже на таком высоком уровне как губернаторские выборы тоже обеспечена. Пока все абсолютно укладывается в нормы закона», — поделился мнением собеседник агентства.

Штатным день выборов в Петербурге в том числе сделала и операция следственных органов в местном штабе блогера Навального, в туалете которого следователи нашли поддельные бюллетени.

«То, что вчера нашли в этом штабе — это неудивительно. Грязные технологии всегда были и всегда будут», — думает Поляков.

Политолог добавил, что в пресечении нечестной выборной гонки должны помочь члены избирательных комиссий, а также все те, кто так или иначе связан с избирательным процессом: сами представители комиссий, и также люди с правом совещательного, либо решающего голоса.

«Процесс действительно публичен и открыт. Комиссии работают с каждым избирателем создана максимальная информационная среда: объясняется как голосовать, за кого можно проголосовать. Кабинки устроены нужным образом», — рассказывает Поляков, фиксирующий выборную обстановку в Приморском районе Петербурга.

8 сентября жители Петербурга выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Явка на 12.00 составила 6,61%