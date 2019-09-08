Памфилова пригрозила опубликовать список лгунов о нарушениях на выборах

ЦИК России планирует опубликовать список источников, откуда поступала ложная информация о проблемах на выборах в Единый день голосования. Об этом сообщила глава ведомства Элла Памфилова в воскресенье, 8 сентября.

«Мы по итогам сделаем такую «доску антипочета» для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям», — пригрозила Памфилова.

Если же информация о нарушениях подтвердится, председатель ЦИК пообещала благодарность источнику и появление уже на «доске почета». Она также призвала моментально сообщать в Центроизбирком о любой ложной информации.

По ее словам, руководителей избиркомов ЦИК готов вывести на прямую связь с инфоцентром в Москве, чтобы они смогли опровергнуть фейки.

Напомним, 8 сентября в России проходит Единый день голосования. Избирательные кампании разного уровня проходят в 85 субъектах РФ. Всего в выборах будут участвовать около 56 миллионов россиян.