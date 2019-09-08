Петербуржцы выбирают концепцию арт-парка Тучков буян на избирательных участках

Петербуржцы голосуют за концепцию арт-парка Тучков буян, который откроется на проспекте Добролюбова. Жители города заявляют о своих предпочтениях в Единый день голосования — 8 сентября. Об этом в воскресенье пишет газета «Петербургский дневник».

Ранее жители Санкт-Петербурга путем интернет-голосования определились с названием будущего пространства. Большинство респондентов (27%) решили, что новому парку подходит название Тучков буян. Однако какое-то время лидировал вариант Романовский.

Петербуржцам предложили решить, как наполнить парк. Речь идет о зимнем катке, фонтанах и шутихах, ботаническом саде, открытой сцене, городском пляже. Также предложено сделать главный городской газон, детский городок, ресторанную улицу или выставку современной скульптуры.

Тучков буян откроется для посетителей не раньше 2023 года.

Сегодня Единый день голосования. Жители Петербурга выбирают градоначальника. Горожане могут отдать свои голоса не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.