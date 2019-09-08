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13:15   8 Сентября 2019
Россия

Координатор «Голоса» задержан после дебоша в избирательной комиссии

Координатор «Голоса» задержан после дебоша в избирательной комиссии

Координатор движения «Голос» Владимир Егоров задержан полицией после дебоша в московской территориальной избирательной комиссии «Дорогомилово», сообщает Nation News со ссылкой на свой источник.

В столичной ТИК Егоров устроил скандал, поднял руку на одного из членов избиркома и устроил потасовку с охраной. После этого молодого человека задержали полицейские. Источник сообщает, что Егорова увезли в ОВД «Дорогомилово», где будет составлен протокол об административном нарушении.

Напомним, в 2017 году на выборах муниципальных депутатов Егоров уже нападал на членов избирательной комиссии на участке: тогда он покусал одного из них.

Координатор «Голоса» задержан после дебоша в избирательной комиссии

Провокации в единый день голосования 8 сентября планировались заранее: например, в Санкт-Петербурге местный штаб Алексея Навального во главе с Ольгой Гусевой подготовил поддельные бюллетени, обнаруженные полицейскими в день тишины в субботу. Позже активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански заподозрили в намеренной провокации с кражей бюллетеней из избирательного участка.

Активно агитировали против кандидатов и депутаты ЗакСа Максим Резник с Борисом Вишневским, не прошедшим муниципальный фильтр на выборы, а также некогда возглавляющий «Открытую Россию» Андрей Пивоваров, чья организация признана в РФ нежелательной.

Координатор «Голоса» задержан после дебоша в избирательной комиссии

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #выборы #политика #новости #общество

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