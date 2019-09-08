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Десятки жалоб по выборам в Хабаровском крае пропали с сайта «Голос»

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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13:02   8 Сентября 2019
Россия

Видео про вброс бюллетеней в Петербурге оказалось фейком

Видео про вброс бюллетеней в Петербурге оказалось фейком

Видеозапись, которая активно распространяется в соцсетях под видом вбросов бюллетеней на УИК № 1808 в Петербурге, оказалась фейком. Об этом сообщают «Невские новости» в воскресенье, 8 сентября.

Как пишет издание, видео действительно было снято, но в 2016 году в Нижнем Новгороде. Никакого отношения к текущим выборам и месту ролик отношения не имеет.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

Участки будут работать до 20:00.

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Автор: Саида Габиева
#выборы #петербург #фейк

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