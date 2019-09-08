Видео про вброс бюллетеней в Петербурге оказалось фейком

Видеозапись, которая активно распространяется в соцсетях под видом вбросов бюллетеней на УИК № 1808 в Петербурге, оказалась фейком. Об этом сообщают «Невские новости» в воскресенье, 8 сентября.

Как пишет издание, видео действительно было снято, но в 2016 году в Нижнем Новгороде. Никакого отношения к текущим выборам и месту ролик отношения не имеет.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

Участки будут работать до 20:00.