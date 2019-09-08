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13:06   8 Сентября 2019
Россия

Брод опроверг информацию о принуждении врачей голосовать за определенного кандидата

Брод опроверг информацию о принуждении врачей голосовать за определенного кандидата

Член совета по правам человека при российском лидере Александр Брод констатировал, что никто не принуждал сотрудников петербургских больниц голосовать за определенного кандидата. По его словам, ранее появились информационные вбросы о том, что врачей призвали голосовать за определенного кандидата.

Представители правозащитников проверили эту информацию — связались с органами исполнительной власти и с петербургской избирательной комиссией. Составили список руководителей медицинских учреждений, а также провели выборочные беседы с работниками.

Установили, что в учреждениях действительно проходили собрания трудовых коллективов, в ходе которых главные врачи призывали коллег проявить активную гражданскую позицию и, конечно, посетить избирательные участки, чтобы проголосовать. Однако конкретных указаний по голосованию за каких-либо определенных кандидатов не давали.

«Никакого принуждения, мотивирования, запугивания не наблюдалось», — сказал Брод.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #петербург #общество #брод

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