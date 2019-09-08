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12:35   8 Сентября 2019
Россия

Мэр Москвы Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Столичный градоначальник Сергей Собянин поучаствовал в голосовании по выборам депутатов Мосгордумы и призвал всех жителей мегаполиса последовать его примеру. 

Собянин отдал голос за своего кандидата на улице Николаева в Пресненском районе.

Он назвал это воскресенье очень важным днем, так как идут выборы в городской парламент, а Мосгордума во многом определяет судьбу столицы и каждого жителя. 

Мэр посоветовал каждому прийти и проголосовать лично, не передоверять эту миссию.

В выборах участвуют 225 человек. По всему городу работают 3 602 участков. На трех участках впервые в Москве проходит экспериментальное электронное голосование. Также в столице работают 30 цифровых избирательных участков, где лица из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

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Автор: Олег Королев
#москва #выборы #собянин

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