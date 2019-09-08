Член СПЧ заявил, что «Голос» дезинформирует избирателей о нарушениях на выборах

Более двух третей сообщений, нанесенных на «Карту нарушений» движением «Голос», не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей. Такое заявление сделал сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам Игорь Борисов в воскресенье, 8 сентября.

Он отметил, что на карте фиксируются различные случаи, включая предложения по развитию избирательного законодательства. Кроме того, «Голос» не проверяет эти факты. По оставшимся нарушениям принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме, добавил Борисов.

Vногие сообщения связаны с проведением предвыборной агитации, но впоследствии они не подтверждались. Борисов считает, что «Голос» дезинформируют избирателей по выборам. При этом он отметил пользу деятельности движения для понимания того, какие есть проблемы.

«Но то, как они это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом», — считает Борисов.

В выборах участвуют 225 человек. По всему городу работают 3 602 участков. На трех участках впервые в Москве проходит экспериментальное электронное голосование. Также в столице работает 30 цифровых избирательных участков, где лица из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.