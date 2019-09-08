Работающие с разрешения ЦИК социологи пожаловались на угрозы депутата Вишневского

«Невские новости» проверили информацию депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который ранее заявлял, что рядом с участками в Василеостровском районе какие-то «левые» люди проводят социологические опросы. Ими оказалась официально зарегистрированные социологи компании Teem info.

В воскресенье утром Вишеневский в соцсетях сообщил, что рядом с избирательными участками на Васильевском острове работают подозрительные социологи. Депутат ЗакСа назвал их фальшивыми.

По информации «Невских новостей», представители компании Teem info работают на выборах официально. Ранее социологическая служба прошла все этапы регистрации. Она заблаговременно подала заявление в ЦИК, как и прописано в законе. В результате ведомство согласовало присутствие социологов на участках.

По словам сотрудника социологического центра, работавшего рядом с участком №57, сотрудники экзитпола уже жаловались на угрозы.

«Неприятная ситуация только в том, что люди, пару человек, представлялись депутатами или помощниками депутатов и [подходили] со всевозможными угрозами и так далее», — передают «Невские новости» слова представителя компании.

Получается, что информация, которую распространил Вишневский в соцсетях, не соответствует действительности.

Провокаторы заранее готовились к выборам в Петербурге. Например, следователи в день тишины нашли в местном штабе Алексея Навального, который возглавляет Ольга Гусева, поддельные бюллетени. Кроме этого, к погоне за бюллетенями в Купчино может быть причастен местный активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански, который помогал структурам олигарха Михаила Ходорковского.

Устраивавший провокации 1 мая депутат ЗакСа Максим Резник, а также не сумевший пройти муниципальный фильтр на гуюернаторских выборах Вишневский, и бывший глава нежелательной в РФ организации «Открытой России» Андрей Пивоваров агитировали против кандидатов, а не за в ходе избирательной кампании.