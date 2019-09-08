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12:44   8 Сентября 2019
Россия

Володин проголосовал на выборах в Московскую думу

Володин проголосовал на выборах в Московскую думу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму, посетив избирательный участок №75 в Пресненском районе столицы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

После голосования Володин пообщался с членами избирательной комиссии и поинтересовался, как проходит сегодняшний избирательный процесс. Сегодня в 85 регионах РФ проходит более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в Мосгордуму в столице и выборы губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов в Северной столице.

Избирательные участки в Москве будут работать в воскресенье до 20:00, они открылись в 8:00 утра по местному времени. Зарегистрированы 225 кандидатов — представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», «Коммунистов России», «Партии Роста», «Зеленых», «Гражданской силы» и около 60 самовыдвиженцев.

Володин проголосовал на выборах в Московскую думу

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак проголосовал в Петербурге за губернатора и муниципальных депутатов на избирательном участке в школе № 656 в Сестрорецке.

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Автор: Тимофей Булочкин
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