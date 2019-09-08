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 Работающие с разрешения ЦИК социологи пожаловались на угрозы депутата Вишневского

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 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

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Видео про вброс бюллетеней в Петербурге оказалось фейком

Видео про вброс бюллетеней в Петербурге оказалось фейком

 Работающие с разрешения ЦИК социологи пожаловались на угрозы депутата Вишневского

Работающие с разрешения ЦИК социологи пожаловались на угрозы депутата Вишневского
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

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12:21   8 Сентября 2019
Россия

Ассоциация «Голос» игнорирует сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР и Фургала

Ассоциация «Голос» игнорирует сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР и Фургала

Хабаровские наблюдатели в воскресенье, 8 сентября, пожаловались, что электронная «Карта нарушений» ассоциации «Голос» игнорирует информацию о нарушениях со стороны ЛДПР или административного ресурса действующего губернатора региона Сергея Фургала, сообщил представитель рабочей группы ОП РФ по контролю за выборами Максим Григорьев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #выборы #общество #хабарвоский край

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