Хабаровские наблюдатели в воскресенье, 8 сентября, пожаловались, что электронная «Карта нарушений» ассоциации «Голос» игнорирует информацию о нарушениях со стороны ЛДПР или административного ресурса действующего губернатора региона Сергея Фургала, сообщил представитель рабочей группы ОП РФ по контролю за выборами Максим Григорьев.

Наблюдатели из Хабаровска жалуются, что "Карта нарушений" Голоса не принимает их информацию о нарушениях если они обличают ЛДПР или "администртивный ресурс" их губернатора Фургала. Интересная связь. pic.twitter.com/Jsno4USirB — Максим Григорьев (@grigorievms) 8 сентября 2019 г.