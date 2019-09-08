Новое общественное пространство появилось в Петербурге на набережной Карповки

Набережную реки Карповки открыли в Петербурге после масштабного благоустройства. Участок от улицы Чапаева до Первого медуниверситета полностью преобразился. Там открылись игровые зоны для детей и площадки для взрослых.

Теперь дети будут играть в веревочном парке и качаться на качелях. Горожанам предложили две площадки под огород — выращивать лекарственные растения и овощи. Как отметил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, концепция строилась вокруг волны.

Власти сохранили историческое место и сделали его комфортным для жителей. Завершить все работы планируется к 2021 году.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Горожане выберут губернатора и депутатов местного самоуправления.