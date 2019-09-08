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12:29   8 Сентября 2019
Россия

Новое общественное пространство появилось в Петербурге на набережной Карповки

Новое общественное пространство появилось в Петербурге на набережной Карповки

Набережную реки Карповки открыли в Петербурге после масштабного благоустройства. Участок от улицы Чапаева до Первого медуниверситета полностью преобразился. Там открылись игровые зоны для детей и площадки для взрослых.

Теперь дети будут играть в веревочном парке и качаться на качелях. Горожанам предложили две площадки под огород  — выращивать лекарственные растения и овощи. Как отметил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, концепция строилась вокруг волны.

Власти сохранили историческое место и сделали его комфортным для жителей. Завершить все работы планируется к 2021 году.

Новое общественное пространство появилось в Петербурге на набережной Карповки

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Горожане выберут губернатора и депутатов местного самоуправления.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #набережная

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