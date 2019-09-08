Часть бюллетеней в петербургской УИК 174 оказалась бракованной

Представитель Территориальной избирательной комиссии в комментарии ФАН сообщил, что часть бюллетеней для голосования на петербургских выборах губернатора и муниципальных депутатов в УИК 174 оказалась бракованной. По его словам, в субботу, 7 сентября, бюллетени в УИК из другого тиража протестировали на комплексе обработки избирательных бюллетеней.

Однако в воскресенье, 8 сентября, во время тестирования небольшой части бюллетеней из другой партии обнаружили брак — маленькую точку КОИБ принимал как отметку за кандидата. Представитель ТИК подчеркнул, что визуально брак не заметишь, но для КОИБ такая помарка оказалась существенной, поэтому решили бракованную часть не пропускать через комплекс обработки избирательных бюллетеней.

«Бракованные бюллетени комиссия направит в обычную урну, а подсчитает вручную по окончанию выборов. Это разрешено законом», — объяснили в ТИК.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.