«Оппозиция» устроила вброс о списках в УИК 814 в Петербурге, которые могла подкинуть сама

Единый день голосования проходит в Петербурге в воскресенье, 8 сентября. В сети пытаются распространить различные фейки. Ранее появилась информация, якобы в УИК 814 есть некие списки бюджетников. Председатель комиссии это опровергла.

Корреспондент издания «Невские новости» прибыл на место и постарался разобраться в ситуации. Глава комиссии Татьяна Карьлайнен опровергла фейки. По ее словам, никаких списков бюджетников не было. Что касается тех, которые показывают в социальных сетях, то таких их замечено не было.

Вероятно, не имея возможности найти нарушения из-за того, что их попросту нет, «оппозиция» сама могла подкинуть списки и затем сфотографировать их, чтобы распространить в сети.

Провокации на выборах в Петербурге планировались заранее. Так в местном штабе блогера Алексея Навального, начальник которого Ольга Гусева, в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени. В день выборов следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, помогающего структурам беглого олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели в погоне за бюллетенями в Купчино.

Кроме того, агитацией против кандидатов, а не за во время избирательной кампании отличались депутат ЗакСа Максим Резник, устраивавший провокации на шествии 1 мая, депутат ЗакСа Борис Вишневский, не сумевший пройти муниципальный фильтр, а также и экс-глава нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров