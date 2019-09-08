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12:04   8 Сентября 2019
Россия

Председатель УИК в Петербурге опровергла фейк о своем побеге с участка

Председатель УИК в Петербурге опровергла фейк о своем побеге с участка

Группа «Наблюдатели Петербурга за честные выборы» опубликовала запись, где говорится о якобы убежавшей с участка председателе УИК 1482, но корреспонденты «Невских Новостей» застали женщину на участке: покидать его она не собиралась.

Председатель подтвердила, что информация в соцсетях является фейком. Уходить со своего рабочего места сотрудники УИК не планируют.

«Никуда я не убегала! Я председатель комиссии 1482. Я нахожусь на своем месте. <...> Мы все на месте. Зачем я буду убегать-то, вы что. У меня процесс идет!» — заверила председатель УИК 1482.

Ранее журналисты выяснили, что провокации на петербургских выборах планировались заранее. В местном штабе блогера Алексея Навального, который возглавляет его соратница Ольга Гусева, полицейские нашли поддельные бюллетени в день тишины. В ходе воскресных выборов лидера «Красивого Петербурга» Красимира Врански заподозрили в причастности к краже бюллетеней с избирательного участка. Агитацией против кандидатов отличились и депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский.

О вбросах фейковой информации в день выборов заявлял в воскресенье глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко.

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Автор: Тимофей Булочкин
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