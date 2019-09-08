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11:54   8 Сентября 2019
Россия

Мосгоризбирком зафиксировал явку на выборах в МГД в 2% на 10:00

Мосгоризбирком зафиксировал явку на выборах в МГД в 2% на 10:00

Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 10.00 составила примерно 2%. Об этом рассказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье, 8 сентября.

«Явка в целом по городу около 2%», — отметил он.

На предыдущих выборах в МГД явка избирателей на 10:00 составила 1,64%, а итоговая явка — 21,04%. По данным информационного табло ЦИК, на 11.00 явка на выборах в столичный паралмент составила 1,36%. Информация обновляется в режиме реального времени.

Выборы в Мосгордуму проходят в единый день голосвания — 8 сентября. Кандидатуры в депутаты выдвинули 225 человек. По всей Москве всего открылось 3 602 участков, 162 из них — в больницах и следственных изоляторах. 

Впервые в России на трех участках в столице пройдет экспериментальное электронное голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #выборы

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